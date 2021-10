Confira as locações de 007 Sem Tempo Para Morrer pelo mundo

Redação

As locações de 007 Sem Tempo Para Morrer, último filme da franquia com Daniel Craig, são de encher os olhos. Lançado nos cinemas brasileiros em 30 de setembro, o longa traz cenas de diversos países, como Itália, Noruega, Jamaica, Inglaterra e Escócia.

Na produção, o famoso personagem James Bond abandona o MI6 e se muda para a Jamaica, mas um antigo amigo aparece e pede sua ajuda para encontrar um cientista desaparecido. O charmoso detetive, então, resolve mergulhar no caso e percebe que a busca é, na verdade, uma corrida para salvar o mundo.

Locações de 007 Sem Tempo Para Morrer

Entre as locações de 007 Sem Tempo Para Morrer destacam-se dois destinos da Itália: Gravina di Puglia e Sassi di Matera. A primeira retrata a Ponte Acquedotto, erguida no final do século 17, enquanto a segunda exibe suas casas antigas escavadas na montanha.

Da Grã-Bretanha, por sua vez, vale sempre destacar a sede do MI6, que fica em Londres. Na capital inglesa, a empresa Brit Movie Tours oferece um passeio a pé chamado “James Bond Walking Tour of London” que conecta muitos dos locais da cidade com os filmes. Já a Thames Rockets convida para um passeio de lancha pelo Rio Tâmisa, passando pelos escritórios do MI5 e MI6 no caminho.

Mais uma entre as locações de 007 Sem Tempo Para Morrer, o Parque Nacional Cairngorms é uma joia na Escócia. Uma sequência de perseguição de carro no filme foi filmada dentro e ao redor da maior área verde do Reino Unido. As cenas mostram a belíssima cidade de Aviemore, um símbolo das Highlands, e o Loch Laggan, com a mansão histórica de Ardverikie Estate em suas margens.

Quem assistir ao último filme de Daniel Craig ainda verá cenários da Noruega, a exemplo da Ocean Atlantic Road, estrada que conecta pequenas ilhas, e o Lago Langevann, em Nittedal, a 32 km de Oslo. É neste último que o vilão da história, Safin (Rami Malek), dá alguns tiros de metralhadora.

Como não poderia deixar de ser, as locações de 007 Sem Tempo Para Morrer também incluem a Jamaica, mais precisamente a cidade de Port Antonio. Trata-se de uma cidade praiana no litoral norte da ilha, escolhida por James Bond para (tentar) se aposentar.