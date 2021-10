Brasileiros vacinados poderão entrar nos EUA a partir de 8 de novembro – confira as regras

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 15:50



Brasileiros vacinados poderão entrar nos EUA a partir de 8 de novembro sem a necessidade de fazer quarentena. O governo americano anunciou hoje (15 de outubro) que suspenderá as restrições de viagem para todos os estrangeiros totalmente imunizados contra covid-19 a partir desta data.

“A decisão é baseada pelas novas normas de saúde pública, que são rigorosas e consistentes”, afirmou o porta-voz assistente da Casa Branca, Kevin Munoz.

Anteriormente, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) já havia afirmado que as vacinas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) seriam aceitas. Isso inclui todas as distribuídas no Brasil, como a Pfizer e a Johnson & Johnson, que também são aplicadas nos EUA, e a AstraZeneca e a CoronaVac.

Confira as regras para entrar nos EUA

A partir de 8 de novembro, brasileiros vacinados poderão entrar nos EUA desde que adotem as seguintes regras:

Tenham passaporte e visto válidos .

. Apresentem prova de que estão totalmente vacinados contra covid-19 . Os imunizantes aceitos são os aprovados pela OMS: Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), SinoPharm e CoronaVac .

. Os imunizantes aceitos são os aprovados pela OMS: . Os EUA consideram totalmente vacinados quem tomou a dose única, no caso da Johnson & Johnson, ou a segunda dose de todas as demais aprovadas pela OMS a partir de duas semanas da aplicação .

. É recomendado viajar com a carteirinha da vacinação e também o comprovante que pode ser emitido, em português e inglês, via ConectSus.

Apresentem teste negativo de covid-19 (RT-PCR ou antígeno) realizado até três dias antes do embarque . O resultado pode estar em português, uma vez que poderá ser conferido pela companhia aérea no aeroporto de embarque.

