Premiação elege os melhores spas do mundo

Todos os anos, a publicação de turismo Travel + Leisure realiza o World’s Best Awards, premiação que reúne os melhores destinos e estabelecimentos do planeta. Abaixo, confira a lista dos cinco melhores spas do mundo, segundo os leitores e viajantes que participaram do levantamento.

Melhores spas do mundo

5. Chablé Maroma (México)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chable´ Maroma (@chablemaroma)

Situado na maravilhosa região de Playa del Carmen, o local conta com atividades diárias como yoga. Além de se hospedar em acomodações luxuosas e confortáveis, o visitante também pode praticar atividades físicas e reservar tratamentos especiais no spa.

4. Tabacón Thermal Resort & Spa (Costa Rica)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tabacon Thermal Resort & Spa (@tabaconresort)

Pertinho de um vulcão (que pode ser visitado pelos viajantes), o Tabacón Thermal Resort & Spa reúne várias atrações para quem quer relaxar cuidando do corpo e da mente. É possível passar um tempo na banheira de água termal, realizar diferentes tipos de massagens ou curtir bons momentos na sauna ou na água.



3. BodyHoliday (St. Lucia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BodyHoliday Saint Lucia (@thebodyholiday)

Eleito entre os três melhores spas do mundo, o BodyHoliday recebe os viajantes com muito luxo e requinte. Com programas de relaxamento e estética, o complexo permite que as pessoas curtam a viagem da melhor forma possível e ainda aproveitem o belíssimo mar do caribe.



2. Sha Wellness Clinic (Espanha)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SHA Wellness Clinic (@shawellness)

A clínica espanhola conta com programações específicas para diferentes objetivos. Há tratamentos de detox, bem-estar, opções rejuvenescedoras e até programações dedicadas a quem já teve covid-19 e busca aliviar efeitos colaterais da doença.

1. Rancho La Puerta (México)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rancho La Puerta (@rancholapuerta)

Inaugurado em 1940, o complexo tem experiências personalizadas para quem quer cuidar do corpo e da mente. Além de oferecer muito conforto e contato com a natureza, ele se destaca por conta da gastronomia, que leva somente ingredientes orgânicos e surpreende com seus sabores e texturas.

