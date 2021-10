Brasileiros do sudeste são os que mais planejam viajar no futuro

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 15:50



Com a campanha de vacinação em ritmo acelerado, muitos brasileiros retomaram seus passeios pelo mundo. Segundo um levantamento da Booking.com, site de reservas de acomodações, cerca de sete em cada 10 (69%) turistas do País afirmam que já têm planos para viajar no futuro – destes, a maioria é da região Sudeste (73%).

Planos dos brasileiros para viajar no futuro

A nível nacional, pouco mais de dois terços (67%) disseram que têm planos para viagens nos próximos 3 a 6 meses – o número sobe para 71% em meio aos turistas do sudeste. Dentre os brasileiros que já reservaram algum serviço, acomodação (78%) e transporte (75%) são os principais itens adquiridos.

Em relação ao orçamento previsto para as próximas viagens, dois em cada cinco (43%) brasileiros planejam gastar, diariamente, de R$ 200 a R$ 500 por pessoa. O levantamento também mostra que apenas 11% afirmaram que não farão planos até que a pandemia acabe. No geral, 96% estão animados com a perspectiva de voltar a viajar no futuro.

Destinos mais procurados

No que diz respeito ao destino escolhido, Gramado (RS) e Fortaleza (CE) despontam como as cidades mais procuradas pelo público tupiniquim. Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC) e Arraial do Cabo (RJ) completam o top 5.

Arraial do Cabo (RJ), Campos do Jordão (SP) e Gramado (RS) lideram entre as pessoas do sudeste. Jericoacoara (CE) e Balneário Camboriú (SC) completam o ranking.

PLANEJE SUA VIAGEM

Quem planeja viajar no futuro precisa ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.