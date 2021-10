Conheça as principais atrações do Natal em Blumenau

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 15:50



Neste ano, a programação de Natal em Blumenau (SC) vai começar em 10 de novembro e se estenderá até janeiro de 2022. As comemorações vão tomar conta de diferentes partes da cidade, com atrações especiais para visitantes e moradores da região.

Natal em Blumenau

Decoração nas ruas

Árvores coloridas, luzes, esculturas gigantes e decorações promoverão um espetáculo ao ar livre nas principais ruas da cidade. Somente na 15 de Novembro, mais de 80 árvores receberão cerca de mil esferas luminosas. Já na Praça do Remador, uma escultura do Papai Noel de quatro metros de altura servirá como ponto fotográfico.

O caminho de decoração contemplará a Rua das Palmeiras, passando pelo prédio da Secretaria de Cultura, pela Praça do Remador e pelas vias 15 de Novembro, Avenida Beira-Rio e Curt Hering. Um dos pontos mais fotografados da cidade, a Prefeitura Municipal, também será toda iluminada.

Balé das águas no Rio Itajaí-Açu

Grande novidade deste ano, uma balsa será instalada no Rio Itajaí-Açu, próximo a Ponte Adolfo Konder, onde um lindo balé de águas encantará o público. A ponte também receberá decoração iluminada nos postes.

Programação no Parque Vila Germânica

Decoração contemplativa, apresentações culturais, paradas com personagens natalinos, oficinas, mercado de Natal inspirado nos modelos europeus, visita à Casa do Papai Noel, passeio de trem e Praça da Neve serão alguns dos elementos disponibilizados ao público no Parque Vila Germânica. Todas as atrações do local serão gratuitas.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir o Natal em Blumenau é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.