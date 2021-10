Orla do Rio de Janeiro ganhará 14 novos quiosques até o fim do ano

Redação

A orla do Rio de Janeiro ganhará 14 novos quiosques até o fim de 2021. De acordo com a concessionária que administra os empreendimentos, a Orla Rio, R$ 8 milhões serão investidos nos novos endereços, que se somarão aos atuais 309 que se espalham do Leme ao Pontal.

Entre as novidades, estão o Quiosque da Célia totalmente pet friendly e com uma estrutura inédita com um pet park. Outro quiosque que será aberto em breve na orla do Rio de Janeiro é o Chamego, com acessibilidade para cadeirantes à praia.

Para 2021, ainda está prevista a inauguração do Mané Rio, primeira unidade do famoso bar carioca, e do Barthô Pizza, ambos em São Conrado. Em Ipanema, será aberto o De Lamare, empreendimento dos sócios Pedro de Lamare, David Zylbersztajn e Luis Carlos Nabuco. Já a Barra terá o Quiosque da Célia em parceria com a Coveli e American Pet, com uma estrutura que conta com um pet park.

“Os cariocas e os turistas estão buscando lazer e gastronomia ao ar livre. Com o retorno das atividades, os quiosques estão sendo muito procurados pelo público. Nossa proposta é oferecer diversidade de opções e novas propostas para a orla carioca” explica João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Quiosques abertos recentemente

Recentemente, foi aberto na orla do Rio de Janeiro o Arrastapé, quiosque focado na gastronomia nordestina. A casa tem como chef consultor Alex Ferreira, que desenvolveu o cardápio com petiscos a exemplo de bolinho de rabada e de moqueca. O endereço conta ainda conta com uma carta de drinks autorais, como batida de coco, seriguela, maracujá com pimenta e outros.

Aberturas previstas para a orla do Rio de Janeiro em 2021

Confira os quiosques de praia que serão abertos na orla do Rio de Janeiro até o fim do ano.

Arrastapé (Copacabana)

Mané Rio (São Conrado)

Mané Rio (Copacabana)

Adoro Frozen (Leblon)

De Lamare (Ipanema)

Quiosque da Célia (Barra)

Barthô Pizza (São Conrado)

Chamego (Barra)

Tatuí (Leme)

Miami Beach Club (Barra)

BBBeach(Barra)

Mar de Copa (Copacabana)

Fairmont (Copacabana)

Finns (Copacabana)