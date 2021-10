6 paisagens naturais para contemplar na Ilha da Madeira

Redação

Famosa por suas paisagens naturais, a Ilha da Madeira abriga cenários muito diferentes dos encontradas no restante de Portugal. Florestas, falésias, praias, cidades, montanhas, jardins e reservas naturais demonstram toda a diversidade de ambientes do arquipélago.

Paisagens naturais para contemplar na Ilha da Madeira

Floresta Laurissilva

Com cerca de 20 milhões de anos, a Floresta Laurissilva conta com algumas das mais belas paisagens naturais do mundo e foi eleita Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. Ela ocupa cerca de 20% do território da ilha e, como o seu ecossistema é úmido, todo o lugar é coberto de musgos, enquanto orquídeas da serra, gerânios cor-de-rosa e os massarocos colorem o cenário de violeta. Além da vegetação verdinha e suas árvores frondosas e imponentes, o local tem a trilha do Caldeirão Verde, situada no Parque Florestal das Queimadas, e um lago formado por uma queda d’água de cerca de 100 metros.

Piscinas Naturais

As piscinas naturais de Porto Moniz e Seixal são compostas por rochas de origem vulcânica, onde o mar entra naturalmente. Estas piscinas são ótimas opções para passar o dia na praia e curtir as belas paisagens verdejantes que se debruçam sobre o mar azul. Em Porto Moniz estão as piscinas mais famosas, com água salgada que circula livremente. Algumas são mais rasas, enquanto outras permitem até mergulhos. Já no Seixal estão as piscinas mais lindas do Norte, com praias de areia preta, rochas vulcânicas e montanhas.

Maciço Montanhoso Central

A cordilheira central da Ilha da Madeira, localizada a 1.400 metros de altitude, engloba altos picos e vales profundos. O local é de uma beleza exuberante e proporciona vistas de tirar o fôlego. Fazem parte deste complexo de montanhas os picos Ruivo (1.862 metros de altitude) e Areeiro (1.818 metros), assim como o planalto do Paúl da Serra. O local é uma reserva geológica e de vegetação de altitude, com várias espécies de flora endêmica, além de ser o único identificado para a nidificação de uma das mais raras aves marinhas, a Freira da Madeira.

Reservas Naturais

A Madeira tem vários locais sinalizados como reservas naturais, graças aos seus atributos geológicos, ecológicos e de interesse científico. Entre elas estão as Ilhas Desertas, as Ilhas Selvagens, a Reserva Natural da Rocha do Navio, a Reserva Natural do Garajau e a Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo. Esta última é composta por seis ilhéus que fazem parte de uma área protegida devido à relevância do ponto de vista da biodiversidade. Possui uma fauna marinha abundante e diversificada, além do naufrágio do navio Madeirense, perfeito para a prática de mergulho.

Ponta de São Lourenço

A Ponta de São Lourenço está localizada no extremo leste da ilha. Esta longa península conta com falésias, ilhéus e colinas verdejantes, sem árvores, que impressionam pela vista do Oceano Atlântico. É possível explorar o local em uma trilha com duração de 2h30, de média dificuldade e, se tiver sorte, observar alguns lobos-marinhos pelos mirantes. No final do percurso, há um pequeno restaurante para aproveitar, além do vento forte, boa comida e os panoramas deste lugar. Também é possível fazer mergulho no Cais da Sardinha.

Porto Santo

A outra ilha habitada do arquipélago tem paisagens bem diferentes de sua vizinha. Ela possui extensos areais dourados que lhe renderam o apelido de Ilha Dourada, já que percorrem praticamente toda sua costa sul e se unem ao mar azul turquesa. O clima é ideal para passar o dia todo na praia relaxando e curtindo a vista e a areia, que tem propriedades terapêuticas comprovadas. A água do mar do Porto Santo também é usada em tratamentos de talassoterapia, devido às quantidades elevadas de estrôncio, crômio e iodo, elementos benéficos para a saúde.

