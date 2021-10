México: o que visitar na Riviera Maya além das praias e monumentos

Redação

A região da Riviera Maya abriga algumas das paisagens e atrações mais incríveis do México. Entretanto, os passeios disponíveis na região vão muito além das famosas praias e monumentos. Veja algumas opções legais para explorar a cultura, a gastronomia e as tradições do destino.

O que fazer na Riviera Maya

Caminhar entre as lojas nos mercados da Riviera Maya é entrar num mundo de novos aromas, formas e cores. Nesses locais, é possível comprar produtos naturais e comidas feitas em estilo caseiro, descobrir os frutos da região e sentir-se à vontade para tirar dúvidas com os gentis vendedores.

Os mercados são realizados ao longo da semana – portanto, é possível encontrar um ou mais deles num determinado dia. Isso permite ao viajante descobrir esses lugares com espontaneidade ou organizar um itinerário de visitas de acordo com seu próprio interesse.

De segunda à sexta, as opções incluem o Mercado Akumal, localizado na entrada principal da aldeia, que possui produtos frescos como abacaxis, papaias e mangas. Um passeio por ali também leva à descoberta dos murais espalhados pelas ruas.

Cenário artístico

Para se aprofundar no cenário artístico, nada melhor do que visitar as exposições localizadas ao longo da Riviera Maya. Há muitos espaços dedicados a pinturas e esculturas.

A Casa de Arte Popular Mexicana é uma das propostas mais completas dedicadas à estética típica deste lugar. Localizado na zona do Parque Xcaret, o local apresenta uma coleção de obras de todo o México, tais como máscaras e instrumentos musicais.

Nessa mesma linha, a região permite aos seus visitantes ficar em espaços inspirados na tradição local, como o UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, onde é possível deleitar-se com coquetéis e pratos concebidos a partir de ingredientes típicos. Além disso, o resort da rede de Hotéis RCD tem quartos decorados na estética do destino.

Quinta Avenida

A Quinta Avenida da Playa del Carmen é uma rua que corre paralela ao mar. Ela possui diversos restaurantes, boutiques, barracas de artesanato e galerias de arte.

Andar pela Quinta é encontrar espetáculos repentinos. Naturalmente, é também uma oportunidade de conhecer os diferentes artigos oferecidos nas suas lojas, tais como as árvores da vida, os chapéus e os sarongs.

Outra boa opção é visitar as instalações da empresa de chocolate Ah Cacao, onde é possível saborear preparações feitas à mão, com a possibilidade de aprender sobre a história do cacau dentro da cultura Maia. Depois, o viajante pode se aventurar no Paseo de Murais da Avenida 10, uma área pouco conhecida, mas que permite apreciar a sensibilidade de diferentes artistas que abordaram temas tradicionais para ornamentar a cidade.

