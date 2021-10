Ludmilla aceita desculpas do Multishow, porém mantém decisão de não participar da premiação

20/10/2021 | 13:10



Ludmilla resolveu fazer as pazes com o Multishow, canal fechado da TV Globo. Isso porque a funkeira não foi indicada para a categoria cantora do ano e resolveu fazer um boicote a Premiação 2021 - a presença da cantora já estava confirmada.

Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem vinda prefiro não estar só por educação. Boa festa a todos, escreveu.

E, após a repercussão, o canal e a artista tiveram uma conversa.

Após meu posicionamento o Multishow me ligou. Nós conversamos e eles me propuseram contribuir para as mudanças na premiação a partir do ano que vem, onde o trabalho duro seja reconhecido e que os artistas que me sucederão não passem pelas dificuldades que já passei (...) E não, não performo esse ano no Prêmio Multishow, esclareceu Ludmilla.