Fátima Bernardes grava vídeo para tranquilizar fãs após cirurgia no ombro

20/10/2021 | 12:10



De licença médica e afastada do Encontro, Fátima Bernardes usou as redes sociais na última terça-feira, dia 19, para postar um vídeo falando sobre sua recuperação após uma cirurgia realizada no ombro - e tratou logo de tranquilizar os fãs:

- Faz uma semana da minha cirurgia e eu fiz a minha primeira revisão médica e estou muito feliz com o resultado e está tudo correndo muito bem. Estou usando esta tipoia, que é diferente e tem uma lateral grande para manter o braço afastado do tronco. Caso contrário, a gente tem uma tendência a fechar e fica mais difícil o trabalho da fisioterapia de voltar esse ombro para o lugar. Eu durmo com essa tipoia e passo o dia todo com ela. Só tiro para tomar banho e fazer os exercícios que são três no momento e simples que são só para o cotovelo e o pulso. [...] Eu faço isso algumas vezes no dia, coloco gelo e essa tem sido a minha rotina. Estou ficando muito entorno do braço.