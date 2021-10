Mariana Bridi revela susto ao ver diagnóstico do filho caçula: Sopro no coração

20/10/2021 | 12:10



Mães vivem levando cada susto, não é mesmo? Mariana Bridi usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o momento tenso pelo qual passou ao receber o diagnóstico do filho caçula, Valentim, de dois anos de idade. A criança, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Cardoso, tem uma condição simples chamada sopro inocente no coração.

- Eu levei o Valentim e a Aurora à pediatra há duas semanas. Todo mundo sabe que o Rafa [Cardoso] tem uma miocardiopatia, que ele colocou desfibrilador no coração. Nós descobrimos há duas semanas que o Tim [Valentim] tem um sopro no coração. Vocês imaginam como eu fiquei, né? Pânico, disse nos Stories.

- Graças a Deus a pediatra disse: Olha, Mari, isso é muito característico do que chamam de sopro inocente. Não deve ser nada, mas leve os dois ao cardiologista, porque como o histórico familiar é gigantesco, tem que levar os dois. Consegui antecipar a consulta para hoje. Não estava conseguindo funcionar, eu estava tão tensa. Eu, com qualquer coisa que envolve meus filhos e meu marido, fico batendo cabeça, nervosa para caramba. Fomos ao cardiologista e está tudo certo. O que o Valentim tem é realmente um sopro inocente. Ele explicou que, na verdade, esse barulho que se escuta é o som da passagem do sangue pelo coração, pela artéria. Então, está tudo bem. Mas confesso que fiquei bem assustadinha, finalizou.