Let´s Code oferece curso gratuito de programação a público 50+; veja como se inscrever

A Let’s Code anunciou projeto de desenvolvimento de profissionais em parceria com a Iguatemi. Com 24 semanas de curso e aulas ao vivo e online, o programa tem como objetivo recrutar e incluir novamente profissionais 50+ no mercado de tecnologia, possibilitando também uma oportunidade para uma virada na carreira.

Quando o assunto é mercado de trabalho hoje, as chances de conseguir uma boa oportunidade de emprego vão além da experiência, análise de um bom currículo ou da preparação para as entrevistas. As empresas buscam cada vez mais solucionar o gap em relação às soft skills, competências socioemocionais, de seus colaboradores. A inserção de profissionais 50+ no mercado de tecnologia passa por esse panorama.

Segundo pesquisa do Ipea, realizada em 2019, 27,3% dos profissionais sem ocupação com mais de 40 anos insistem sem sucesso na busca por trabalho há pelo menos dois anos. Ao mesmo tempo, muitas empresas têm apostado em iniciativas exclusivas para recrutar esse público.

Profissionais 50+ no mercado de tecnologia

A Let’s Code, escola que forma desenvolvedores para o mundo real, junto com a Iguatemi, criaram um programa para esta faixa etária, que irá capacitar pessoas desenvolvedoras com 50 anos ou mais para atuar no mercado de tecnologia em desenvolvimento full stack.

Muitos dos profissionais com 50 anos ou mais se graduaram em um modelo que já está ultrapassado, principalmente quando se fala em tecnologia que é um mercado que evolui muito rapidamente. Por isso, a iniciativa.

“A nossa proposta é formar essas pessoas com as melhores técnicas do mercado, desenvolvendo também as soft skills necessárias para a área, e assim impulsionar as milhares de oportunidades que temos hoje”, diz explica Felipe Paiva, CEO da Let’s Code. “A parceria com a Iguatemi reforça nosso objetivo de tornar o setor de tech cada vez mais diverso, com profissionais qualificados para as exigências reais das empresas.”

Ao todo, são 400 horas de formação em uma jornada única e num ambiente diverso, de modo que os alunos tenham uma preparação focada no mercado de trabalho com professores que possuem ampla experiência para ensinar a programar na prática.

Hoje, a Iguatemi possui um time de tecnologia com mais de 80 colaboradores e todos os participantes do programa com a Let’s Code podem ter a oportunidade de integrar o quadro de colaboradores da companhia.

As inscrições para o programa acontecem até o dia 21 de outubro. O início da turma está previsto para 06 de dezembro e ter 50 anos ou mais é pré-requisito básico. Para participar, as pessoas que quiserem se candidatar podem acessar: https://letscode.com.br/iguatemi-50-mais.