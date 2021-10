Menina de De Repente 30 está a cara de Jennifer Garner

20/10/2021 | 11:11



Ela cresceu e está a cara da protagonista! De Repente 30 é um desses filmes que a gente nunca vai se cansar de assistir. O longa conta a história de Jenna Rink que, aos 13 anos de idade, se vê humilhada por meninas e meninos do colegial. Ao fazer um pedido e um pó mágico cair em sua cabeça, ela acorda no dia seguinte com 30 anos de idade.

A versão mirim da protagonista é interpretada por Christa Allen que está prestes a completar 30 anos de idade em dezembro deste ano e (pasmem!) está a cara de Jennifer Garden, que faz a versão mais velha da personagem. Coincidência ou destino?