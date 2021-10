Confinado em A Fazenda, Erasmo Viana é desmentido por três mulheres

20/10/2021 | 11:11



Presos em uma casa por até três meses, muitas vezes os integrantes dos realities acabam esquecendo que estão sendo gravados 24 horas por dia, contando as mais variadas mentiras aos colegas de confinamento - e na edição atual de A Fazenda isso não seria diferente! Enquanto alguns são pegos na mentira pelos próprios adversários, outros conseguem enganar bem os aliados, mas não o público de casa, que está assistindo tudo. Esse foi o caso de Erasmo Viana, que foi desmascarado por pelo menos três mulheres diferentes.

A primeira foi o affair Erika Schneider. Fora da casa os dois tiveram um rolo e, assim que os peões descobrirem, Erasmo fofocou para os amigos que a relação não deu certo pois a moça era superficial e rasa, dando a entender que foi ele que terminou o namorinho. No entanto, tempos depois, ele voltou atrás e disse que ela quis voltar para o ex. Ué? Indignada, Erika tratou de soltar o verbo e dizer que o affair dos dois foi tão insignificante e rápido que quem deu o ponto final foi ela.

Logo depois foi vez de Marina Ferrari colocar o Pinóquio contra a parede! Erasmo contou para Rico que a modelo ficava mandando mensagens enquanto ele se relacionava com Erika. Que confusão! Ao ver a emboscada que o modelo estava colocando a peoa, a equipe de Marina decidiu expor as conversas dos dois nas redes sociais, desmentindo Erasmo mais uma vez.

Às vezes as pessoas tem o costume de falar o que querem na versão que querem e esquecem que existem provas da verdade. Sobre o ocorrido de agora há pouco, temos os prints aqui guardados mostrando a verdade do assunto. Não gostamos de ficar postando coisas que divergem da positividade da Marina. Mas em casos assim são necessários, pois era uma mentira sobre ela. Mas agora vamos voltar a focar na rotininha dela e nas coisas boas que ela faz no dia a dia.

Por fim, o participante se meteu em uma furada ao comentar sobre o fim do polêmico casamento com Gabriela Pugliesi. Durante o confinamento, ele abriu o jogo em uma conversa com Tati Quebra Barraco e MC Gui, mas a influenciadora digital não gostou nadinha de como o ex-marido pintou a história e decidiu soltar o verbo em um página de fofoca. No reality show, Erasmo contou:

O fato que culminou com o nosso término foi uma pontinha, um gatilho, um vacilo meu, uma bobeira, descobriu uma coisa antiga minha, um vacilo meu. Eu fui na despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento. Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother. Mas [o relacionamento] já estava desgastado, o fato de a gente não estar conseguindo engravidar, porque era coisa de Deus? A gente estava em um processo de um ano para ter filho, mais de um ano na verdade, fazendo todo tipo de tratamento, gastando uma grana. Tipo assim, já estava esse lance de menino ou menina, já estava há muito tempo discutindo, já vendo um monte de coisa.

Ao ficar sabendo da história, Pugliesi se irritou e escreveu:

Despedida de solteiro no primeiro mês de namoro? MENTIRA! Se teve isso então estou sabendo só agora. Me traiu três meses antes do nosso casamento, e em todas as vezes que ia para Salvador. Me traiu no Natal do ano passado enquanto eu tentava ter filho toda ferrada da cabeça. E tiveram outras coisas mais sujas que eu nem quero falar. Mas já que ele mente tanto e me expôs para o Brasil MENTINDO, preciso me defender. Sobre dinheiro gasto com inseminação, compra de casa, etc. Ele nem tinha que falar porque não gastou UM real. E tudo bem, está tudo certo. Só não vem falar que A GENTE GASTOU.E o que for aparecendo, eu vou desmentindo. Beijo e paz. Ah, e realmente Erasmo: DEUS SABE O QUE FAZ! Oooo se sabe! Me livrou de uma fria?. Claro que não foi a toa que não engravidei, foi graças a Deus mesmo.