Após vencer o The Masked Singer Brasil, Priscilla Alcantara anuncia novo álbum e ganha apoio de Bruna Marquezine: - Artista genial

20/10/2021 | 11:10



Acabou o mistério no The Masked Singer Brasil! A cantora Priscilla Alcantara foi a grande vencedora da primeira temporada do programa, que teve a final exibida na última terça-feira, dia 19.

A artista, que estava por trás da fantasia de Unicórnio, cantou as músicas Quando a Chuva Passar, de Ivete Sangalo, e I Will Always Love You, de Whitney Houston, no último episódio da atração.

Os jurados Taís Araújo, Simone e Rodrigo Lombardi acertaram o palpite. Priscilla comentou sobre a vitória:

- Eu estou muito feliz, muito emocionada. Eu aceitei o convite logo de cara, vi como uma forma de servir a minha arte como um ato de amor. (...) A igreja é um espaço muito bom pra se desenvolver, fui autodidata e meus pais são músicos.

No Instagram Stories, Bruna Marquezine celebrou a conquista da amiga e afirmou:

- É ela. Ela é a campeã. É belíssima. Ela brilha, ela é carismática. Eu estou feliz de ver você conquistando tudo que já é teu, que Deus te deu. Mas te ver sendo reconhecida por esse talento e sendo essa artista genial, carismática, humilde, consciente, responsável... Te amo.

Já o segundo lugar da competição ficou com o ator Nicolas Prattes, que estava fantasiado de Monstro. Sobre a participação no reality, ele afirmou:

- É uma fantasia pesada, deve ter uns 15 quilos. E eu ia sentindo, parecia que o Monstro falava comigo. Eu nasci aqui [no palco], minha mãe me teve com 17 anos e me levava para as coxias do palco. Um beijo pra minha mãe, tudo é por você. Eu sou e estou nessa profissão por causa dela.

Além disso, a atriz Cris Vianna, que estava por trás da fantasia de Arara, e a atriz Jéssica Ellen, que estava vestida de Gata Espelhada, também foram desmascaradas na final do reality.

E não para por aí! Depois de vencer a atração, Priscilla Alcantara usou o Instagram para anunciar o lançamento de seu novo álbum, chamado Você Aprendeu a Amar?, que estará disponível a partir de meia-noite da próxima sexta-feira, dia 22:

Meu Unicórnio, obrigada. Você me escolheu no momento que eu mais precisava lembrar que música não é só o meu emprego, mas o meu sonho. Campeã do The Masked Singer Br!!! E pra comemorar: Meu novo álbum, Você Aprendeu A Amar?, nessa sexta, meia noite!