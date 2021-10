Após mudar nome para Ye, Kanye West causa polêmica ao usar máscara inusitada

20/10/2021 | 11:10



Kanye West está cheio de novidades! Após mudar seu nome para Ye, o rapper chocou os seguidores ao aparecer com um corte de cabelo um tanto quanto inusitado. Para completar, o ex-marido de Kim Kardashian ainda causou polêmica ao ser clicado com uma máscara que imitava a pele de uma pessoa branca.

Foi através das redes sociais que o cantor começou a divulgar as novidades. Em uma foto de costas, Kanye exibiu o conceito de seu novo visual. Uma espécie de mosaico, mas sem qualquer padrão.

Alguns internautas estranharam o corte e chegaram a perguntar:

Deu a máquina na mão das crianças?

Já no Twitter, alguns fãs estavam supondo que se tratava de uma tentativa do cantor de escrever Ye, seu novo nome.

Máscaras inusitadas

Recentemente, o cantor se envolver em outra polêmica ao aparecer com uma máscara imitando a pele de uma pessoa branca. As fotos foram tiradas no aeroporto JFK, na cidade de Nova York.

Não é a primeira vez que Kanye aposta em máscaras inusitadas. Em Veneza, na Itália, o rapper foi fotografado usando uma máscara que cobria todo o rosto, mas dessa vez, verde.

Divórcio com Kim Kardashian

Já em relação a separação de Kim Kardashian, as coisas andam bem. O ex-casal parece ter entrado em acordo quanto a casa que tinham em Hidden Hills, na Califórnia, avaliada em 23 milhões de dólares, cerca de 128 milhões de reais na cotação atual.

No final das negociações, Kanye acabou vendendo a mansão para a própria ex-mulher, com direito a todos os móveis luxuosos e obras de arte presentes no imóvel.

Segundo informações da revista People, a mansão teria sido comprada pelo casal em 2014.