Maria Lina vai sair de casa que alugou com Whinderrson Nunes: Tudo acontece em São Paulo

20/10/2021 | 10:10



Maria Lina Deggan, 23 anos de idade, anunciou no Instagram na última terça-feira, dia 19, que vai sair do imóvel que alugou com o ex-noivo, Whinderrson Nunes - ela havia declarado, anteriormente, que ficaria na casa até o fim do contrato, porém decidir sair antes para facilitar os seus compromissos em São Paulo.

Acho mais prático morar no centro e não tão distante. Tudo acontece em São Paulo, declarou a moça, que atualmente reside em Alphaville, em Barueri.

O contrato do aluguel da casa tem previsão de término para janeiro de 2022.