Brincadeira séria: confira 5 games para aprender inglês

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/10/2021 | 10:18



Além de proporcionar entretenimento e diversão, os jogos eletrônicos são uma forma de capacitar uma pessoa para um novo idioma. Os comandos e a trilha sonora, por exemplo, podem fazer o usuário repetir a linguagem sem perceber. Neste contexto, os games para aprender inglês são os mais visados.

“Os antenados em games podem transformar esse momento de lazer em aprendizagem do idioma. E ainda podem tornar a brincadeira em um ambiente de interação com amigos e familiares, no qual, juntos, podem conversar em inglês com as palavras-chaves de um jogo”, comenta Renato Garcia, diretor publicitário da Minds Idiomas.

Pensando nisso, a Minds Idiomas separou cinco dicas de games para aprender inglês enquanto se diverte. Confira!

1. League of Legends

League of Legends, o famoso LOL, é um jogo online gratuito do gênero batalha multiplayer. Foi desenvolvido e publicado em 2009 pela Riot Games. A empresa norte-americana organiza um torneio internacional do jogo anualmente. A competição costuma ocorrer entre setembro e novembro.

2. Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends é um jogo gratuito do gênero batalha multiplayer, disponível para celulares. Foi desenvolvido e publicado pela Moonton, que tem sede em Xangai, na China. O game teve a sua primeira competição brasileira neste ano. Iniciada em julho e finalizada em outubro, contou com um prêmio de mais de R$ 150 mil.

3. 4 Pics 1 Word

4 Pics 1 Word é um dos games para aprender inglês para dispositivos móveis. Feito por LOTUM, o jogo da categoria de quebra-cabeças irá testar seu raciocínio lógico. As quatro imagens que aparecem na tela têm algo em comum, que é o que você deve encontrar.

4. Fortnite

Fortnite é um jogo de muita ação e tiro. É multiplayer e foi originalmente revelado em 2011, pela Epic Games. Hoje, está disponível para várias plataformas, como computador, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e na versão Fortnite Mobile, para celulares Android e iOS.

5. Draw Something

Neste jogo, o usuário deve selecionar uma palavra para desenhar e os amigos devem adivinhar o que está sendo feito. São mais de 7 bilhões de opções disponíveis. E já que este é um dos games para aprender inglês, as adivinhações seguem o idioma.