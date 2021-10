Ana Paula Siebert nega exigência de Roberto Justus por maquiagem e desmente traições

20/10/2021 | 09:10



Ana Paula Siebert usou as redes sociais na última terça-feira, dia 19, para desmentir boatos que circulam sobre ela e Roberto Justus na web. A influenciadora abriu a famosa caixinha de perguntas do Instagram e respondeu sobre rotina no casamento, filhos e até relacionamento com as ex de Roberto Justus.

Com a possibilidade de extrair algumas verdades da influenciadora, uma internauta logo perguntou: Verdade que você já foi traída pelo marido?

Prontamente, Siebert respondeu:

Mentira, confio muito no meu marido. Ele não é desse tipo! Mas... se souberem de algo, aceito por direct. Roberto Justus, todos de olhos em você! [risos]

Em outra pergunta, uma seguidora quis saber sobre o boato de que Justus prefere que a esposa esteja sempre maquiada.

Essa é a mentira mais mentirosa que eu li nos últimos dias... Quem inventou deveria ter vergonha de escrever algo tão tosco, escreveu Siebert.

Ana Paula também falou sobre a vontade de ter mais filhos com o empresário. Segundo ela, seu sonho era ter dois, mas como o marido já é pai de quatro, ela acabou decidindo ter apenas Vicky.

Estou super feliz e realizada, completa.

Sobre a rotina ni casamento, Ana nega que durma em um quarto separado do marido, mas afirma que cada um tem seu próprio banheiro. Já sobre a relação com as ex de Justus, Siebert diz que não tem ciúmes e que, inclusive, fala bastante com Ticiane Pinheiro.

Nos falamos sempre sobre a Rafa! Não temos motivos nenhum para não nos falarmos! Respeito ela e a história dela e, principalmente, a Rafa. Portanto, nos falamos sim, conversamos sobre decisões importantes para o bem e a harmonia de todos da família, pois é isso que importa!