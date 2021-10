Embraer e Air Montenegro anunciam acordo para o Programa Pool

20/10/2021 | 09:00



A Embraer anunciou a assinatura de um acordo de longo prazo com a Air Montenegro para o Pool Program com o objetivo de fornecer uma ampla gama de componentes reparáveis à frota de dois jatos E195 da companhia aérea. Atualmente, o Programa Pool atende mais de 50 companhias aéreas em todo o mundo. Os valores do contrato não foram informados.

A Embraer lembra que oferece suporte a companhias aéreas de todo o mundo ao contar com a expertise técnica e uma vasta rede de serviços para componentes. Os resultados são uma economia nos custos de reparo e estoque, redução no espaço necessário para armazenamento e eliminação de recursos necessários para gerenciamento de reparos, garantindo níveis de desempenho.

"O portfólio da Embraer Serviços e Suporte oferece uma ampla gama de soluções competitivas projetadas para cada cliente para dar suporte à crescente frota de aeronaves da Embraer em todo o mundo, garantindo a melhor experiência de pós-venda na indústria aeroespacial global", afirma.