Desapropriação em São Bernardo gera conflito entre moradores e guardas

Da redação



20/10/2021 | 08:34



<p>Na manhã dessa quarta-feira (20) foi realizada uma ação de desapropriação no bairro Baeta Neves em São Bernardo, houve diversos moradores do local protestando contra o ato, inclusive com cartazes que questionavam o prefeito Orlando Morando. <br /> Agentes da ROMU estavam presentes no local e chegaram a utilizar gás de pimenta para controlar alguns protestantes que subiram nos veículos utilizados para demolir as moradias irregulares. </p>