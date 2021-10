Luísa Sonza vive romance com ex-namorado de Sasha Meneghel

20/10/2021 | 08:10



Luísa Sonza parece ter feito a fila andar! Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, nesta quarta-feira, dia 20, a cantora está vivendo um romance com o ator Bruno Montaleone.

O ator é ex-namorado de Sasha Meneghel, atualmente casada com João Figueiredo, e protagonizou, ao lado de Luísa, as cenas do videoclipe de Melhor Sozinha, uma das faixas do álbum dela. Nas imagens, Bruno e Luísa aparecem em momentos calientes, trocando beijos enquanto tomam um banho de chuveiro. Ele também está no elenco de Verdades Secretas 2.

O affair teria começado há pouco mais de duas semanas. Recentemente, aliás, Luísa teria ido ao Rio de Janeiro para encontrar Montaleone. Os dois, por enquanto, não possuem compromisso sério.

Bruno e Sasha ficaram juntos por dois anos e terminaram o namoro em junho de 2019. Desde então, ele não assume um relacionamento publicamente. Luísa, por outro lado, engatou um namoro com Vitão logo após o término do casamento com Whindersson Nunes. Os cantores ficaram quase um anos juntos e colocaram um ponto final no romance em agosto deste ano.