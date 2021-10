Em Los Angeles, Curry brilha e Warriors batem Lakers no jogo de estreia na NBA

20/10/2021 | 08:00



Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se encararam na noite de terça-feira, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, no duelo inaugural para as equipes na temporada 2021-2022 da NBA. Melhor para o time de San Francisco, que venceu por 121 a 114 com grande atuação e virada no segundo tempo. O armador Stephen Curry brilhou ao conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências - seu oitavo na carreira, o primeiro desde 2016.

Quando Curry esteve bem marcado, Jordan Poole apareceu bem e foi peça fundamental para a virada da equipe visitante. O ala-armador anotou 20 pontos, com três assistências e dois rebotes. Nemanja Bjelica saiu do banco de reservas e teve excelente atuação, sendo outra peça importante para os Warriors e anotando um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 15 pontos e 11 rebotes. Foram ainda quatro assistências para ele.

Principais nomes dos Lakers, LeBron James e Anthony Davis corresponderam às expectativas e saíram de quadra com "double-double" e números bem parecidos. O primeiro marcou 33 pontos, com 11 rebotes e cinco assistências, e o segundo conseguiu 32 pontos, com os mesmos 11 rebotes e outras duas assistências.

Dos estreantes do time de Los Angeles, Russell Westrbrook decepcionou. Longe das atuações "monstruosas" que teve vestindo a camisa do Washington Wizards na segunda metade da temporada passada, o armador debutou nos Lakers marcando oito pontos, com quatro assistências e cinco rebotes. Carmelo Anthony também entrou em quadra pela primeira vez, oficialmente, como um Laker e fez nove pontos, com três bolas triplas, em noite que todos os coadjuvantes não contribuíram muito com o time.

Embora a partida de Westbrook não tenha sido o que todos esperavam, LeBron James fez questão de sair em defesa do jogador. "Eu disse a Russ para ir para casa e assistir a uma comédia. Faça algo que possa colocar um sorriso em seu rosto. Ele é tão duro consigo mesmo. Eu disse a ele: 'Não seja tão duro consigo mesmo. É um jogo'", afirmou o astro.

Após estrear na temporada regular vencendo, os Warriors recebem agora o outro time de Los Angeles, os Clippers, em jogo que acontece nesta quinta-feira. Já os Lakers voltam à quadra na sexta, quando recebem o Phoenix Suns, algoz da equipe na primeira rodada dos playoffs da última temporada.

