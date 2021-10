Bolsas da Ásia fecham mistas, após China manter juros pelo 18º mês seguido

20/10/2021 | 07:16



As bolsas da Ásia e Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 20, após o banco central chinês deixar seus juros principais inalterados por mais um mês, apesar de recentes sinais de desaceleração econômica.

Na China continental, o dia foi de perdas modestas: o índice Xangai Composto recuou 0,17%, a 3.587,00 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,11%, a 2.420,04 pontos.

O PBoC, como é conhecido o BC chinês, decidiu manter seu juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos nos níveis atuais pelo 18º mês consecutivo, embora o Produto Interno Bruto (PIB) da China tenha desacelerado mais do que o esperado no terceiro trimestre. Analistas preveem que o PBoC eventualmente relaxará sua política monetária, mas por meio de um novo corte dos compulsórios bancários.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei subiu 0,14% em Tóquio hoje, a 29.255,55 pontos, ajudado por ações dos setores ferroviário e aéreo, e o Hang Seng avançou 1,35% em Hong Kong, a 26.136,02 pontos, impulsionado por papéis de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi cedeu 0,53% em Seul, a 3.013,13 pontos, revertendo ganhos de mais cedo, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,08% em Taiwan, a 16.887,82 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul. O S&P/ASX 200 avançou 0,53% em Sydney, a 7.413,70 pontos, com a valorização liderada por ações de grandes bancos domésticos, que representam quase 30% do índice. Com informações da Dow Jones Newswires.