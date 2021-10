Coritiba vence Sampaio Corrêa e fica a três vitórias do acesso na Série B

19/10/2021 | 23:41



Após sequência sem vitórias, o Coritiba voltou a vencer na noite desta terça-feira, quando recebeu o Sampaio Corrêa e marcou 3 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os paranaenses se aproximaram ainda mais do acesso.

Os matemáticos indicam que com mais nove pontos o Coritiba estará garantido na Série A de 2022. Ou seja, restam três vitórias para o acesso. O time paranaense segue na liderança isolada, agora com 57 pontos.

Já o Sampaio Corrêa, que chegou a figurar no G4 - grupo de acesso -, não conseguiu manter o embalo no campeonato e está praticamente fora da briga. O time é apenas o décimo colocado, com 40 pontos. Dez a menos que o Avaí, que aparece em quarto lugar.

Com bola rolando, o Coritiba dominou as ações no primeiro tempo, mas não conseguiu passar pelo goleiro Luiz Daniel. O primeiro lance de perigo veio aos 12 minutos, quando Robinho cruzou e Léo Gamalho cabeceou rente à trave, quase abrindo o placar.

Melhor em campo, o time paranaense apertou a marcação e passou a ser mais efetivo no ataque. Robinho arriscou chute forte aos 25, mas parou em Luiz Daniel. Não demorou e aos 38 foi a vez de Igor Paixão aproveitar cruzamento de Natanael e finalizar, desta vez para um milagre do goleiro rival.

No segundo tempo a partida foi completamente outra e o Coritiba construiu a vitória sem dificuldades. Logo no primeiro minuto, Igor Paixão cruzou e Waguininho chutou no canto baixo direito do goleiro do Sampaio Corrêa, que desta vez não evitou o pior.

A vantagem no placar animou ainda mais o Coritiba, que ampliou aos 14 minutos, quando Léo Gamalho aproveitou sobra dentro da área e marcou seu 14º gol na competição - atrás apenas de Edu, do Brusque, com 16.

Com 2 a 0 no placar e a vitória praticamente certa, o Coritiba teve calma para trocar passes e envolver o abatido Sampaio Corrêa. E foi assim que os paranaenses chegaram ao terceiro gol. Aos 30, João Vitor, que havia acabado de entrar, invadiu a área e chutou cruzado, forte, dando números finais ao confronto.

O Coritiba volta a campo na terça-feira para enfrentar o CRB, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Enquanto o Sampaio Corrêa jogará na quinta, dia 28, quando receberá o Guarani, às 19 horas, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 3 X 0 SAMPAIO CORRÊA

CORITIBA - Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Jhony Douglas), Val (Gustavo Bochecha) e Robinho (Rafinha); Waguininho (William Alves), Léo Gamalho e Igor Paixão (João Vitor). Técnico: Gustavo Morínigo.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Watson, Allan, Nilson Júnior e Mascarenhas; Baraka (Jean Silva), Eloir (Betinho), Ferreira e Léo Artur (Nadson); Pimentinha e Jackson (Diego Cardoso). Técnico: Felipe Surian.

GOLS - Waguininho, a 1; Léo Gamalho, aos 14; e João Vitor, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - William Alves (Coritiba); Mascarenhas e Ferreira (Sampaio Corrêa).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).