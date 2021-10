Diadema lança novo Adolescente Aprendiz

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/10/2021 | 00:01



A Prefeitura de Diadema apresenta hoje, às 10h, no Clube Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, o programa Adolescente Aprendiz, que tem como objetivo promover os jovens e dar a eles as melhores oportunidades de acesso e ações de enfrentamento da pobreza, além de elevação da escolaridade, qualificação profissional e preparação para o acesso ao ensino superior.

As atividades do programa ocorrem no contraturno e envolvem desde ações pedagógicas de mobilidade e trânsito seguro até a formação profissional, na perspectiva de trabalhar o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para inserção no mercado de trabalho.

Os jovens atendidos pelo Adolescente Aprendiz receberão benefício mensal durante o período em que permanecerem sob o respaldo do programa, denominado Bolsa Aprendizado. Para os beneficiários do Aprendiz Primeiros Passos, destinado aos adolescentes de 14 e 15 anos, o valor mensal é de R$ 150. E para os beneficiários do Aprendiz Travessia, destinado aos jovens de 16 e 17 anos, o valor é R$ 300. A iniciativa será ofertada pelo município e poderá ser cofinanciado pela União, Estado.

De acordo com a Prefeitura, nos dois módulos do programa é preciso que o estudante seja beneficiário do Programa Bolsa Família, morar em núcleo habitacional ou estar em situação de vulnerabilidade social. Serão ofertadas 500 vagas iniciais e a duração do curso é de um ano (ou quanto tempo levar o ano letivo).

“Quando o Adolescente Aprendiz surgiu em 2001, o assassinato de uma jovem na (Favela) Naval foi o que nos motivou a criar o programa. Em dez anos, mais de 10 mil adolescentes das áreas mais vulneráveis de Diadema tiveram a vida transformada. Tanto é que retomar esse projeto foi uma das minhas prioridades ao assumir meu quarto mandato. E ele volta ainda melhor. Porque investir na juventude é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

As inscrições para participar do projeto serão feitas em diversas comunidades da cidade, sempre das 10h às 16h. A relação completa dos locais pode ser visualizadas no site da Prefeitura (http://www.diadema.sp.gov.br).