Atual campeão, Milwaukee Bucks bate Brooklyn Nets na estreia da temporada da NBA

O Milwaukee Bucks ratificou sua posição de atual campeão da NBA, ao estrear na temporada 2021/2022 com uma imponente vitória, por 127 a 104, sobre o Brooklyn Nets, nesta terça-feira, em seu ginásio. Liderados por Giannis Antetokounmpo, os atletas receberam os anéis pelo título conquistado.

Com 32 pontos, 14 rebotes e 7 assistências, Antetokounmpo, mais uma vez, foi o destaque da partida. Khris Middleton e Pat Connaughton anotaram 20 pontos cada. O fato triste foi a lesão no calcanhar direito sofrida por Jrue Holiday no segundo quarto.

Do lado do time de Nova York, Kevin Durant se esforçou demais e fez 32 pontos, além de obter 11 rebotes, mas não teve sucesso em evitar a derrota dos Nets. James Harden, com 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, foi outro que teve uma boa atuação. O armador Patty Mills substituiu Kyrie Irvin, afastado por não ter se vacinado, fez 21 pontos, com 7 cestas de três em 7 tentativas.

O próximo desafio dos Bucks será contra o Miami Heat na quinta-feira, fora de casa. Já os Nets vão encarar o Philadelphia 76ers também na quadra do rival na sexta-feira.