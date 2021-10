A insensibilidade de Tite

Do Diário do Grande ABC



19/10/2021 | 23:59



Se há algo que garante dignidade e assegura a igualdade entre crianças é o direito ao uniforme escolar. Com a mesma roupa, todos se sentem iguais na sala de aula. Mas parece que o prefeito interino de São Caetano, o vereador Tite Campanella (Cidadania), não faz a menor ideia do que isso significa na vida de um aluno e de sua família.

Tite decidiu mudar a legislação para garantir uma brecha que o livra da obrigação de garantir o pagamento de vale-uniforme, no valor anual de R$ 250 por estudante, o que representa um gasto por ano de R$ 5,5 milhões para os cofres públicos municipais. Dinheiro do próprio contribuinte, diga-se.

Para tentar disfarçar essa maldade, o prefeito em exercício procurou ser sutil na mudança, mas que assegure a ele o direito de dar calote aos pais. Até então, a legislação dizia que o benefício “será disponibilizado” aos responsáveis dos estudantes. O governo, então, decidiu trocar para “poderá ser disponibilizado”. Assim, ele deixa de pagar sem ferir a lei municipal. E, na noite de ontem, 13 vereadores garantiram a aprovação da mudança. O argumento é que a cidade enfrenta dura crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19.

Se a Prefeitura está, de fato, passando por dificuldades financeiras, certamente o corte do benefício para uniforme estaria no fim da lista de itens que deveriam ser sacrificados. Não é possível que não haja nenhum outro gasto que poderia ter sido reduzido antes do vale-uniforme. Talvez se o prefeito interino olhasse para o número de cargos comissionados, destinados a aliados políticos, e o quanto isso custa para a cidade, poderia, rapidamente, descobrir de onde iria tirar o valor para garantir o uniforme. Talvez Tite até saiba disso. E não queira mexer na cota dos apadrinhados no governo.

Dizer ‘não’ a crianças é não se preocupar com o futuro de São Caetano. E isso é inaceitável, para dizer o mínimo. Saia da redoma, Tite. E tenha um pouco mais de responsabilidade social. Olhe por quem mais precisa. Tirar uniforme escolar dos estudantes é uma decisão que ficará marcada em sua gestão interina. Triste decisão.