Operação Cata Bagulho tira 1 tonelada de lixo das ruas

20/10/2021 | 00:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires retirou das ruas da cidade em setembro mais de 1 tonelada de lixo e materiais descartados, como eletrodomésticos, metais, móveis e madeira na operação chamada de Cata Bagulho. O serviço é coordenado pela Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana.

A coleta é gratuita e tem como principal objetivo evitar a poluição das vias da cidade, bem como os rios, córregos e terrenos baldios. Após recolhido, todo o material foi direcionado à Lara, empresa especializada em tratamento de resíduos, que fica em Mauá. De acordo com a Prefeitura, o serviço não recolhe resíduos de processos produtivos de empresas; volumes muito grandes de entulho ou restos de materiais de construção.

O serviço será realizado de forma permanente por meio de agendamento. Os moradores podem solicitar a retirada por meio do telefone 4828 1609, ou no Facebook da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana (Clique aqui). De acordo com a Prefeitura, após a confirmação do horário, basta colocar os itens na frente da calçada uma hora antes do horário marcado.

Segundo o secretário da secretaria, Rubens Fernandes, o trabalho realizado pela Operação Cata Bagulho é fundamental para manter a cidade mais limpa. “Esse serviço é essencial uma vez que, por meio dele, o munícipe pode ficar mais tranquilo sabendo que a Prefeitura de Ribeirão Pires está focada em manter as vias, rios, córregos e terrenos totalmente livres do lixo”, declarou.