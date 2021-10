Vereadores tentam esticar prazo de diploma

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/10/2021 | 00:14



Ao menos três vereadores de São Bernardo oficializaram junto à presidência da Câmara pedido para estender o tempo de apresentação de diploma de nível superior de parte de seus assessores. Netinho Rodrigues (PP) solicitou que haja novo dia para que os servidores Anderson Liras Carreiro e Renata de Oliveira Marolla possam protocolar o documento. O mesmo fizeram bispo João Batista (Republicanos), com relação a Yani Larissa Nascimento de Araújo, e Toninho Tavares (PSDB), sobre Deomarques Ricardo do Nascimento. Nos corredores da casa, outros vereadores têm comentado que adotarão postura semelhante. Terminou na sexta-feira o prazo para que os assessores regularizassem suas situações. Alguns dizem que, por causa da pandemia de Covid-19, as universidades demoram para expedir o diploma. Resta saber o que fará o presidente Estevão Camolesi (PSDB) acerca dos pedidos dos colegas.

Reclamações

Aliás, a situação gera desconforto na Câmara de São Bernardo. Vereadores têm comentado que a postura do presidente da casa, Estevão Camolesi (PSDB), de visitar junto de sua equipe gabinetes dos parlamentares para comentar sobre a exigência do diploma constrange os assessores e coloca em xeque a lisura da postura dos parlamentares. Alguns falam que o prudente seria Camolesi chamar, reservadamente e em seu gabinete, os vereadores para tratar do assunto.

Reunião

O desembargador Antonio Carlos Cedenho, do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), esteve ontem com o presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB). Conversaram sobre as recentes mudanças administrativas implementadas na casa, como redução do número de comissionados e exigência de diploma de nível universitário para assessores. “Foi uma conversa extremamente produtiva”, disse Pedrinho. A reunião foi acompanhada por Celso Luiz de Almeida, presidente do conselho deliberativo do Santo André. Depois, Pedrinho e Cedenho se encontraram com o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Troca

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), anunciou mudança no comando da Secretaria de Obras. Sairá Maria de Lourdes da Silva, que estava na função desde 2018, e assume Renato Rocha, arquiteto que já atua na pasta.