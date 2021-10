Um operário na Câmara

João Rodrigues

(São Caetano, 14-2-1945 – Santo André, 16-10-2021)

João Rodrigues Nunes trabalhou até o fim, braço direito do filho Rogers numa empresa de plásticos do bairro Capuava. Sábado último, como sempre fazia, ajudou o filho e almoçou com ele. Estava bem, feliz. Ao sentir certo incômodo, foi levado à UPA do bairro Bangu, onde um enfarte fulminante arrancou-lhe a vida.

Para a memóriapolítica da cidade, João deixa um legado importante: uma gravação para o Almanaque de Vereadores, livro nascido aqui em Memória em 1996 e que ganhou uma segunda edição em 2008.

O VEREADOR

João Rodrigues foi vereador em dois mandatos, entre 1989 e 1996, eleito pelo PT e depois filiado ao PDT. Sua carreira política pode ser sintetizada numa frase: “Eu era operário e, a princípio, imaginei que não me desse bem na Câmara. Aprendi muito, mantive meus princípios e os do meu partido. Encontrei espaço. Me sinto uma pessoa predestinada”.

Na Câmara Municipal de Santo André, atuou na área de defesa ambiental e presidiu por duas vezes a comissão de meio ambiente, saúde e educação. Participou do projeto que originou a Lei Orgânica Municipal. Em 1990 foi o primeiro secretário da Constituinte municipal. Ajudou a fundar o PT e filiou-se ao partido em 1982.

O FILHO

O pai, José Rodrigues Nunes, ferreiro de profissão, era natural do bairro paulistano do Brás; a mãe, Mácula Pandolpho Nunes, nascida em São Caetano.

Em São Caetano, João Rodrigues cursou o primário no Grupo Escolar Senador Flaquer, do bairro Fundação. Fez o ginásio no Instituto de Ensino Senador Flaquer e o colegial no curso de Madureza Avanço.

João Rodrigues Nunes, são-caetanense, craque do futebol de salão, atirador do glorioso TG de São Caetano: em 1964, participou dos Jogos Abertos do Interior realizados pela primeira vez em sua cidade.

O TRABALHADOR

Mudou-se para Santo André, e para o bairro Capuava, ainda na década de 1960. Trabalhou na programação de produção da Cofap. Foi empregado da Philips, Brasilit e Isopor. Era filiado ao Sindicato da Construção Civil de São Caetano.

A FAMÍLIA

Casado com Alice Teixeira Nunes, João Rodrigues teve dois filhos: Sara (f) e Rogers. Morou até o fim em Capuava. Ele deixa os netos Davi Victor, Daniel, Lucas, Jéssica e Sophia (que irá nascer em dezembro) e os bisnetos Mateus, Sarah, João Victor e Pedro. Foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuçá.