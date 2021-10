Vale: vendas de minério de ferro sobem 3,2% no 3º trimestre

19/10/2021 | 19:20



As vendas de minério de ferro da Vale no terceiro trimestre somaram 67,844 milhões de toneladas, crescimento anual de 3,2%. Já as vendas de pelotas foram de 8,037 milhões de toneladas de julho a setembro, 5% abaixo do mesmo período do ano anterior, informou a mineradora nesta terça-feira, 19.

Somados, os finos de minério e pelotas atingiram 75,9 milhões de toneladas de vendas no terceiro trimestre, resultado tratado como "em linha" pela Vale frente aos três meses imediatamente anteriores.

O prêmio do minério de ferro foi de US$ 6,6 por tonelada, o que representa US$ 1,8 abaixo do verificado no segundo trimestre deste ano. Segundo a empresa, o motivo foram os menores prêmios pagos a minérios de baixo teor de alumina, como o BraziliaN Blend Fines (BRBF) da Vale. Outro motivo é a menor contribuição do negócio de pelotas.