Grande ABC tem a menor taxa de transmissão da Covid do Estado

19/10/2021 | 18:49



O Grande ABC registrou nesta terça-feira (19) a menor taxa de transmissão da Covid entre todas as regiões do Estado. De acordo com dados da plataforma SP Covid Info Tracker, gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria) que levam em consideração dados da pandemia disponibilizados pelo governo do Estado por meio da Fundação Seade, o indicador das sete cidades está em 0,58, o mesmo registrado pelas cidades da região de Taubaté.

A taxa significa que a pandemia está sob controle no Grande ABC, sobretudo pela vacinação avançada. Especialistas explicam que o indicador deve ficar sempre abaixo de 1. No caso do Grande ABC, cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus têm capacidade de transmitir o vírus para outros 58 indivíduos.

Um dos pesquisadores responsáveis pela plataforma SP Covid-19 Info Tracker, o professor da Unesp, matemático e cientista de dados Wallace Casaca declarou que os dados tabulados refletem índices que levam em consideração informações reais recolhidas em 92 municípios do Estado, assim como investigação específica em supercomputadores. “A taxa de reprodução do vírus, entretanto, é elaborada por meio de metodologia científica e levamos alguns outros índices para calcularmos esse valor”, explicou o docente.