Influenciador digital: 10 dicas para iniciar a carreira

Da Redação

Do 33Giga



19/10/2021 | 16:48



O avanço da tecnologia e a popularização, cada vez maior, das redes sociais transformaram o mercado de trabalho, destacando profissões como youtubers, digital influencers e tiktokers. Segundo pesquisa da Kantar, nos últimos anos, o mercado profissional de influenciador digital se tornou protagonista na estratégia de comunicação das marcas, chegando a estrelar 70% das campanhas.

Muito se engana quem pensa que influenciador digital é apenas aquele com milhões de seguidores. Um novo estudo apresentado pela Savanta e Bazaarvoice aponta que 56% dos consumidores preferem seguir pessoas reais nas redes sociais, enquanto apenas 34% optam por seguir celebridades.

Apesar de parecer simples, ser influenciador digital exige preparação e dedicação. Pensando nisso, 33Giga e a VOQIN’, agência global de brand experience, listam dicas essenciais para quem quer ser tornar um influenciador.

Ticiana Gomes, CCO da VOQIN’, afirma que qualquer pessoa real pode aderir a profissão, produzindo conteúdos que influenciam seus seguidores, mesmo que eles sejam poucos.

“Começamos a trabalhar com a disciplina de marketing de influência, pois percebemos que muitas empresas ainda têm dificuldades de achar pessoas reais adequadas para divulgar as suas campanhas. Por isso, trouxemos a plataforma theSalt para o Brasil, que além atuar de forma personalizada para nossos clientes, ajuda pessoas que querem dar o próximo passo e profissionalizar a sua carreira como influenciador.”, afirma.

Dicas para se tornar influenciador digital

Conteúdo

Busque por assuntos sejam do seu domínio e interesse e, também, sejam atraentes para o seu nicho. Falar sobre algo que se identifica é fundamental para trazer verdade e influenciar pessoas.

Linguagem

Conheça a sua audiência e estabeleça uma linguagem que você vai utilizar com o seu público-alvo. A linguagem inclui tom de voz, identidade visual e formato de conteúdo.

Canais de Comunicação

É preciso ter em mente que cada rede social demanda um tipo diferente de conteúdo. Por isso, planejamento é fundamental para manter a frequência de postagens.

Autenticidade

O diferencial dos influenciadores que se destacam não tem a ver com o volume de conteúdo, mas por serem autênticos e originais. Tudo se resume a ter uma voz única. Quem se limita a pegar carona no perfil dos outros e reproduzir o que é feito por aí nunca construirá um público de seguidores leais. Tenha sua marca registrada.

Cadastro em plataformas para influenciadores

A theSalt é uma plataforma especializada em nano influenciadores. Pessoas reais que possuem perfis em redes sociais podem se cadastrar na plataforma, respondendo a um questionário detalhado e participando de quizzes para alimentar uma base de dados segmentada com mais de 70 métricas.

Faça parcerias

Tenha a iniciativa de buscar parcerias com marcas e até outros influenciadores para aumentar a sua audiência de público.

Divulgue o seu trabalho

Não tenha vergonha de aparecer e divulgue o seu trabalho para garantir espaços em podcasts, webinars e até mesmo em programas de TV.

Métricas que importam

Número de seguidores não é tudo! Concentre-se com as estatísticas de engajamento e retorno sobre investimento (ROI). Quantos de seus seguidores se envolvem com as suas postagens?

Sem atalhos

Crescer organicamente pode ser tarefa difícil, mas comprar seguidores ou usar robôs de engajamento não é o melhor caminho. Algoritmos das redes sociais já são capazes de detectar essas manobras e investir nesses métodos pode limitar o seu crescimento.

Tire folga

É fundamental reservar um tempo para você e sua autoestima. Tenha outros hobbies, que não envolvam sua presença online, passe um tempo com a família ou amigos. Cuide de você e preserve sua saúde mental.