Clã Kardashian-Jenner escondeu noivado de Kourtney com Travis Barker de ex da socialite

19/10/2021 | 16:10



O clã Kardashian-Jenner precisou esconder o noivado de Kourtney e Travis Barker do ex-namorado da socialite, Scott Disick - segundo informações do jornal britânico The Sun, as irmãs de Kourtney fizeram de tudo para que Scott só ficasse sabendo da novidade quando a notícia fosse revelada ao mundo na intenção de evitar qualquer tipo de constrangimento. Eita!

Disick, por sua vez, continua tendo uma relação próxima de Kim e Khloé e, por isso, as duas tinham a consciência de que ele poderia tomar atitudes impulsivas caso soubesse da novidade antes de vir a público.

Lembrando que Kourtney e Scott ficaram juntos por 10 anos, de 2005 até 2015, e tiveram três filhos juntos.