Rainha Elizabeth II recusa prêmio de personalidade idosa do ano: Você tem a idade que sente

19/10/2021 | 16:10



Betinha mostrou que não se considera nada velha! A Rainha Elizabeth II recusou o prêmio de personalidade idosa do ano que é promovido pela revista The Oldie Magazine. No auge dos 95 anos de idade ela gentilmente recusou a homenagem.

A monarca explicou dizendo que você tem a idade que sente, e pediu aos organizadores da premiação que encontrassem alguém que merecia mais o prêmio e fosse mais digno de receber. A carta de resposta foi escrita pelo secretário particular da rainha, Tom Laing-Baker que dizia:

Sua Majestade acredita que você é tão velho quanto se sente, como tal a rainha não acredita que atenda aos critérios relevantes para ser capaz de aceitar e espera que você encontre um destinatário mais digno, escreveu Tom.

Mesmo abrindo mão do prêmio, uma representante da família real compareceu ao evento que aconteceu que foi a nora da rainha, Camila, companheira do Príncipe Charles.