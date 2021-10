Rafa Kalimann vai se mudar para Nova York: Vou focar nos estudos e em mim

19/10/2021 | 16:10



Apesar da carreira consolidada aqui no Brasil, algumas celebridades decidiram mudar - definitivamente o CEP - do nosso país para outro lugar do mundo. Rafa Kalimann, por exemplo, anunciou nas redes sociais que vai passar uma temporada em Nova York.

Vou focar nos estudos, teatro, inglês. Vou focar em mim, já que estou indo sozinha. Eu e Deus. Sozinha nunca. Vai ser bom, experiência nova, disse nos Stories.