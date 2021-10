Câmara de Rio Grande abre espaço a Claudinho nas ações de cassação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/10/2021 | 15:47



Os presidentes das comissões processantes em curso na Câmara de Rio Grande da Serra contra o prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) atenderam a ordem judicial e convidaram o tucano e seus advogados a comparecer nas reuniões agendadas dos grupos para envio de considerações acerca da apuração. A medida tem como objetivo restabelecer o ritmo de investigação nos blocos que podem resultar no impeachment do chefe do Executivo.

Nesta segunda-feira, o juiz Alexandre Chiochetti Ferrari, da Vara Única de Rio Grande da Serra, acolheu pleito da defesa do tucano para ser ouvido durante os procedimentos. Claudinho acusou cerceamento ao amplo direito de defesa. Ferrari suspendeu os prazos das comissões até que essa questão fosse sanada.

São duas comissões processantes instaladas na casa. Uma delas envolve denúncia de fura-fila de vacinação contra a Covid-19 entre servidores comissionados. Neste grupo, Claudinho poderá participar das atividades na quinta-feira, às 9h. A outra, pela falta de resposta de requerimentos formulados por vereadores. E, nesta, o tucano foi convidado a aparecer também na quinta-feira, às 14h.