Jojo Todynho assume culpa pelo término com o ex namorado: Quem vacilou foi eu

19/10/2021 | 15:11



O relacionamento de Jojo Todynho com Márcio Felipe continua dando o que falar mesmo depois deles terem terminado. Recentemente, a cantora foi questionada em seu Instagram a respeito do ex e revelou que ela foi a culpada pelo término.

Por que você parou de sair com o cara? Aposto que o menor vacilou, disse um internauta numa caixinha de perguntas.

- Quem vacilou foi eu. É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o que? É isso, respondeu Jojo nos Stories que depois foram apagados.

No início de outubro a carioca comunicou pelas redes sociais o fim do namoro de dois meses e afirmou estar solteira.

Eu e baianinho não ficamos mais. Nós não éramos namorados, éramos só ficantes assumidos, então eu não estou mais ficando com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. Ele é uma pessoa legal, bacana, só que não teve como. Eu tava piranha aposentada, agora não tô mais. A mãe tá mais que on.

Esse foi o segundo rompimento do casal e como você já viu, anteriormente a artista descobriu que Márcio estava com uma manicure enquanto se relacionava com ela e o expôs na internet.