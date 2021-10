Tati Quebra Barraco insinua que Anitta teve inveja de sua cobertura em Copacabana

19/10/2021 | 15:10



Tati Quebra Barraco insinuou durante o confinamento em A Fazenda 13 que Anitta sentiu inveja de sua cobertura em Copacabana. A peoa estava conversando com Solange Gomes e Dayane Mello quando contou que a Girl From Rio nunca havia lhe dado bola, pelo menos não até o momento em que ela se mudou para uma área mais nobre do Rio de Janeiro.

- Aí eu postei minha malona né, que eu fui de mala de Jacarepaguá pra Copacabana. Aí postei assim na subida da cobertura: Meu novo lar. A Anitta nunca tinha curtido nada meu e botou rica escrito no meu Instagram.

Em seguida, Tati fez um sinal de cruz com a mão e completou:

Nunca tinha curtido nada meu no Instagram. Eu não vivo do que eu posto. Eu vivo a minha realidade.

Eita!