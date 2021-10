Google lança smartphone Pixel 6, com Android 12; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



19/10/2021 | 15:18



O Google anunciou hoje (19) o lançamento dos novos celulares Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Com design renovado, os produtos são equipados com o Google Tensor, o primeiro processador da empresa.

Os modelos tem ainda sistema operacional Android 12. Os novos Pixel 6 estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos (por a partir de US$ 599) em 28 de outubro – sem previsão de lançamento no Brasil. Você pode conferir mais detalhes dos smartphones no blog oficial do Google.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, veja o vídeo do lançamento.