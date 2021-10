Após não ser indicada como Cantora do ano, Ludmilla recusa se apresentar em Prêmio Multishow

19/10/2021 | 13:10



Ludmilla expressou indignação após não ter sido indicada na categoria Cantora do ano no Prêmio Multishow. A dona de hits como Rainha da Favela e Deixa de Onda declarou não se sentir bem-vinda e, por isso, não se apresentará mais no evento.

Nas redes sociais, ela escreveu:

Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular 1 bilhão de streams só no Spotify, hoje são mais de 1.5 bilhão de plays nas plataformas. Meus clipes somam 2.5 bilhões de views, Rainha da Favela ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam! Só esse ano lancei o numanice ao vivo, projeto que impactou a cultura brasileira e revolucionou o mercado do pagode de um jeito jamais visto, por ser uma mulher a frente do projeto, projeto que garantiu o vídeo musical solo mais visto de 2021 por uma cantora pop brasileiro. Deixa de Onda, Pra Te Machucar, Gato Siamês, Apê 1001, o Lud Session então nem se fala, tá na boca do povo. Desde quando ganhei a primeira vez e impactei todo o sistema por ser a primeira cantora negra a ser indicada e a vencer essa categoria em 26 anos de prêmio. Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria "Cantora do Ano". Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação.

É nítida a falta de reconhecimento e entendimento das (poucas) premiações que temos aqui no Brasil. Assim como eu, vários artistas de vários segmentos e bandeiras que mereciam ser indicados ou serem reconhecidos da mesma forma que entregam conteúdos para seus públicos e estão na mesma situação.

Venho por meio desse tweet avisar a todos e ao Multishow que não me apresentarei mais no prêmio esse ano. Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem vinda prefiro não estar só por educação. Boa festa a todos.

Neste ano, Ludmilla foi indicada apenas nas categorias de Clipe TVZ do ano e Hit do ano.

Confira a lista completa de indicados

Neste ano, o Prêmio Multishow acontece no dia 8 de dezembro ao vivo, no Rio de Janeiro.

Cantor do Ano

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana

Cantora do Ano

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Luísa Sonza

Marília Mendonça

Música do Ano

Batom de Cereja - Israel & Rodolffo

Girl From Rio - Anitta

Morena - Luan Santana

Calma - Marisa Monte

Gueto - IZA

Hit do Ano

Batom de Cereja - Israel & Rodolffo

Baby Me Atende - Matheus Fernandes e Dilsinho

Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã

Meu Pedaço de Pecado - João Gomes

Tipo Gin - Kevin, O Chris

Grupo do Ano

Gilsons

Grupo Menos É Mais

Lagum

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto

Dupla do Ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Israel & Rodolffo

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

Experimente

João Gomes

L7nnon

Marina Sena

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro

Performance do Ano

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Clipe TVZ do Ano

Luan Santana - Morena

Anitta - Girl From Rio

Pedro Sampaio feat Luísa Sonza - Atenção

Ludmilla - Rainha da Favela

Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta - Modo Turbo

Categorias Superjúri

Revelação do Ano

Jadsa

João Gomes

Marina Sena

Canção do Ano

Crash - Juçara Marçal

Me Toca - Marina Sena

Sonho da Lay - Tuyo part. Luccas Carlos

Álbum do Ano

De primeira - Marina Sena

Delta Estácio Blues - Juçara Marçal

Olho de Vidro - Jadsa