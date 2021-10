Uber Planet: nova modalidade de corrida chega ao Brasil; veja como funciona

Da Redação

A Uber lançou ontem (19) no Brasil o Uber Planet. O novo produto da plataforma compensa a emissão de carbono (CO2) das viagens feitas com a nova modalidade. A novidade chega primeiro às cidades de Florianópolis (SC), Natal (RN), Maringá (PR), São José dos Campos (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ).

Os créditos de carbono compensados com o serão direcionados para projetos de preservação de áreas em risco de degradação da Floresta Amazônica brasileira. Para isso, a Uber se uniu à Carbonext , empresa responsável por medir e compensar a pegada de carbono produzida pelas viagens na plataforma feitas através do Uber Planet.

Como funciona o Uber Planet

Para Janaína Dallan, CEO da Carbonext e parte do time do quarteto brasileiro de especialistas da ONU para mudanças climáticas, a parceria vai estimular a conscientização sobre a preservação da Amazônia, assim como o desenvolvimento da bioeconomia local.

“Para a Floresta, os créditos funcionam como uma alternativa economicamente viável à derrubada das árvores para plantio de soja, pecuária ou venda ilegal de madeira, preservando a biodiversidade deste bioma”, explica Janaina.

A Carbonext devolve à floresta 70% da renda gerada pela comercialização dos créditos de carbono para defesa, benefício e desenvolvimento da população local. “Estamos muito felizes com este projeto com a Uber, que vai estimular a economia de baixo carbono e a conscientização dos clientes, que estarão contribuindo com o futuro sustentável do planeta”, diz ela.

O valor de uma viagem com o Planet será, em média, 5% maior do que uma viagem com o UberX ou Comfort. Ao final de cada mês os usuários receberão um relatório com a quantidade de CO2 compensado.

A parceria beneficiará projetos em 1 milhão de hectares da floresta, que geram cerca de 5 milhões de toneladas de créditos de carbono ao ano. Os créditos serão criados a partir da manutenção das árvores da Amazônia de pé. Cabe lembrar que o desmatamento é a principal causa das emissões de CO2 e contribui diretamente para o aquecimento global e as mudanças climáticas.

Como fazer viagens com o Uber Planet

Para usar o Uber Planet não é necessário baixar um novo app, basta abrir o aplicativo da Uber já instalado no celular, digitar os locais de início e destino da viagem e escolher as opções Uber Planet ou Comfort Planet.