Campeão olímpico, Hebert Conceição estuda proposta para ser boxeador profissional

19/10/2021 | 12:29



O boxe profissional poderá ser o futuro do campeão olímpico Hebert Conceição. Segundo o técnico Luiz Dorea, o medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio-2020, em agosto passado, estuda propostas de empresas internacionais.

"Foram feitas algumas propostas, mas nada foi fechado. Hebert é jovem e muito talentoso, se não tiver uma proposta muito boa, ele fica até a próxima Olimpíada", disse Luiz Dorea, referindo-se à competição a ser realizada em Paris, em 2024, na França.

Hebert Conceição é muito amigo de Robson Conceição, ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, que tem contrato com a Top Rank e disputou no mês passado o cinturão mundial dos superpenas, versão Conselho Mundial de Boxe (CMB), diante do mexicano Oscar Valdez.

Lesionado, o boxeador baiano está fora do Mundial Masculino, que será realizado a partir deste domingo em Belgrado, na Sérvia.