Para BCE, mercados podem não ter absorvido totalmente forward guidance

19/10/2021 | 12:13



Economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane afirmou nesta terça-feira, 19, que os mercados "podem não ter absorvido totalmente" o forward guidance ("diretriz") da instituição. A declaração foi dada durante evento virtual do Banco Central da Finlândia e da SUERFL sobre estratégias de bancos centrais.

Lane considerou "desafiador" tentar conciliar a precificação das taxas no mercado com o forward guidance do BCE.

Em sua fala, ele comentou a revisão feita anteriormente pelo banco central, almejando agora uma meta de inflação de 2%, não mais de quase 2%, como antes.

O dirigente falou também que a orientação de "médio prazo" do BCE em relação à meta permite que ele veja para além de choques, como a pandemia da covid-19.

De qualquer modo, lembrou igualmente que, no médio prazo, as expectativas de inflação na zona do euro estão abaixo da meta do BCE.