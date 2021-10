Ricardo Boechat é homenageado com nome em viaduto na cidade de São Paulo

19/10/2021 | 11:35



Morto após a queda de um helicóptero em 2019, o jornalista Ricardo Boechat foi homenageado com o nome de um viaduto na cidade de São Paulo. A mudança se tornou lei após ser promulgada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e publicada no Diário Oficial do município desta terça-feira, 19.

Com a nova denominação, o Viaduto Paraíso passa a se chamar Viaduto Paraíso - Jornalista Ricardo Boechat. A estrutura fica localizada entre o centro expandido e a zona sul paulistana, ligando as Ruas Maestro Cardim e Vergueiro, e passa sobre a Avenida 23 de Maio.

De número 17.676, a lei é proveniente do PL 53/19, de autoria coletiva de 13 vereadores e ex-vereadores (que tinham mandato no momento da proposição, em 2019). A proposta foi aprovada em segunda votação em 14 de setembro deste ano.

Os autores do PL são (com as respectivas legendas de 2019): Claudinho de Souza (PSDB), Atílio Francisco (Republicados), Aurélio Nomura (PSDB), Camilo Cristófaro (PSB), Carlos Bezerra Jr. (PSDB), Dalton Silvano (DEM), Edir Sales (PSD), Eduardo Suplicy (PT), Eliseu Gabriel (PSB), Faria de Sá (PP), Gilberto Natalini (PV), Gilson Barreto (PSDB) e Rodrigo Goulart (PSD). "As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário", diz a lei.

Em 2019, Boechat atuava como apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM, além de ser colunista na revista IstoÉ. Ele também trabalhou no Estadão e nos jornais O Globo e O Dia. Durante as décadas de carreira, ganhou diversas premiações de jornalismo, incluindo três prêmios Esso.

Segundo relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), o helicóptero em que o jornalista estava caiu após uma falha no motor. Segundo o documento, houve ainda uma "tentativa malsucedida de pouso". O piloto da aeronave também morreu após a queda.