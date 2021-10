Urso é visto nas proximidades da mansão de príncipe Harry e Meghan Markle

19/10/2021 | 11:11



Príncipe Harry e Meghan Markle precisam ficar atentos! Câmeras de segurança dos vizinhos do casal em Montecito, na Califórnia, capturaram imagens de um urso-negro caminhando nas proximidades da mansão onde eles moram.

Segundo informações do jornal Daily Mirror, em alguns flagras, o animal foi visto com um galo na boca. Vale lembrar que Archie, filho do Duque e da Duquesa de Sussex, é apaixonado por galinhas e por isso tem um espaço destino só para elas no jardim de casa.

A situação ficou tão complicada na cidade, que ursos chegaram a ser vistos próximos a escolas.

Eita!