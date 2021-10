400 torcedores se reúnem para briga em Diadema após clássico paulista

Da redação



19/10/2021 | 10:35



Na madrugada desta terça-feira (19) após a disputa do clássico entre Corinthians e São Paulo, cerca de 400 torcedores rivais se reuniram e protagonizaram uma briga no centro de Diadema.

Um torcedor do São Paulo foi atingido por pauladas na cabeça e na perna e foi conduzido ao Hospital Municipal de Diadema. Além disso outros 16 torcedores também foram detidos e levados para uma delegacia, entre ele um homem procurado por tráfico de drogas e três veículos foram apreendidos.

A polícia apreendeu diversas barras de ferro e pedaços de madeira com os envolvidos, o que reforça a crança de que o confronto tenha sido marcado pelos torcedores. O Majestoso ocorreu no estádio do Morumbi com torcida única e acabou com o placar de um a zero para o time da casa.