Prêmio Multishow 2021 divulga lista dos indicados

19/10/2021 | 10:20



A relação de todos os nomes dos indicados ao Prêmio Multishow 2021 já está disponível para a votação do público no site da emissora até o dia 4 de dezembro. A cantora Iza e a apresentadora Tatá Werneck vão comandar a apresentação da cerimônia neste ano, que ocorrerá no dia 8 de dezembro.

A categoria Dupla do Ano foi anunciada durante o programa Altas Horas no sábado, 16. No domingo, dia 17, foi a vez de Esse Menino e Juliette Freire revelarem os indicados ao Hit do Ano em uma live nos perfis deles no Instagram. Marcos Mion revelou os concorrentes à Performance do Ano.

Por fim, na noite desta segunda, 18, o TVZ Especial anunciou os nomes que disputam as categorias populares Música do Ano, Grupo do Ano, Experimente, Clipe TVZ do Ano, Cantor do Ano e Cantora do Ano, além das categorias do Superjúri - Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano.

A escolha dos nomes é realizada pela "Academia Prêmio Multishow", formada por mais de 500 profissionais ligados à indústria da música. Na segunda etapa, é a vez do público escolher seus artistas favoritos. O vencedor de Clipe TVZ do Ano é o único que será escolhido pelo público no Twitter, no dia da premiação.

As categorias do Superjúri Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano serão definidas no mesmo dia da premiação em um programa comandado por Guilherme Guedes no Canal Bis. Ele recebe um grupo de jurados para debater e definir em tempo real quem leva os troféus. Durante a atração, o apresentador também revelará quem a "Academia Prêmio Multishow" escolheu como vencedor nas demais categorias do Superjúri: Gravação do Ano, Clipe do Ano, Capa do Ano e Produção do Ano.

Confira a lista completa de indicados ao Prêmio Multishow 2021:

CANTOR DO ANO

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana

CANTORA DO ANO

Anitta

Ivete Sangalo

Iza

Luísa Sonza

Marília Mendonça

MÚSICA DO ANO

Batom de Cereja - Israel & Rodolffo

Girl From Rio - Anitta

Morena - Luan Santana

Calma - Marisa Monte

Gueto - IZA

HIT DO ANO

Batom de Cereja - Israel & Rodolffo

Baby Me Atende - Matheus Fernandes e Dilsinho

Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã

Meu Pedaço de Pecado - João Gomes

Tipo Gin - Kevin, O Chris

GRUPO DO ANO

Gilsons

Grupo Menos É Mais

Lagum

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto

DUPLA DO ANO

Anavitória

Henrique & Juliano

Israel & Rodolffo

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

EXPERIMENTE

João Gomes

L7nnon

Marina Sena

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro

PERFORMANCE DO ANO

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

CLIPE TVZ DO ANO

Luan Santana - Morena

Anitta - Girl From Rio

Pedro Sampaio feat Luísa Sonza - Atenção

Ludmilla - Rainha da Favela

Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta - Modo Turbo

CATEGORIAS SUPERJÚRI

REVELAÇÃO DO ANO

Jadsa

João Gomes

Marina Sena

CANÇÃO DO ANO

Crash - Juçara Marçal

Me Toca - Marina Sena

Sonho da Lay - Tuyo part. Luccas Carlos

ÁLBUM DO ANO

De primeira - Marina Sena

Delta Estácio Blues - Juçara Marçal

Olho de Vidro - Jadsa.