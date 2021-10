Kelly Osbourne volta para clínica de reabilitação após quatro anos sóbria

19/10/2021 | 10:10



A cantora Kelly Osbourne, filha de Ozzy e Sharon Osbourne, foi internada em uma clínica de reabilitação no Texas, nos Estados Unidos - ela estava há quatro anos sóbria, segundo o Radar Online.

Esta é a sétima internação da vida de Kelly e, segundo o site, uma fonte revelou:

O escândalo sobre a saída de sua mãe do The Talk teve um enorme impacto nela. Ao mesmo tempo, Ozzy está com Parkinson e muitos problemas no sistema nervoso. Kelly foi atingida por tudo ao mesmo tempo.

Sharon Osbourne deixou o painel de apresentadores do The Talk, em março de 2021, após ser questionada por apoiar o apresentador Piers Morgan depois de ele ser acusado de racismo contra Meghan Markle - o assunto promoveu uma série de outras acusações contra Sharon e desentendimentos entre ela e a emissora.